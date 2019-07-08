Германия по просьбе США отказалась отправить солдат в Сирию
Бундестаг не станет начинать наземную операцию на сирийской территории
Берлин не станет отправлять военный контингент в Сирию, о чем накануне попросили в Белом доме.
Как пишет Deutsche Welle, об этом 8 июля заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, уточнив, что бундесвер продолжит уже начатые операции.
Он призвал участников коалиции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке ближайшее время обсудить дальнейшие шаги и "разумно распределить" как военные, так и гражданские задачи.
По словам представителя немецкого правительства, ФРГ продолжит истекающий в октябре мандат воздушной разведывательной кампании из территории Иордании, но вводить войска в Сирию не намерена.
Стоит отметить, что в такой точке зрения сошлись как коалиционные, так и оппозиционные силы в Бундестаге: оппозиционеры из Свободной демократической партии, "Левые", "Зелёные", так же как и коалиция христианских демократов и социал-демократов выступили против начала наземной операции Сирии.
Накануне спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри объяснил, что отправка немецких военных в Сирию позволила бы частично заменить американский военный контингент, о выводе которого ранее сообщил президент Дональд Трамп.
Напомним, Джеффри предложил Берлину помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат, технического обслуживания и обеспечить поддержку наземных войск с воздуха.
Как мы уже писали, хотя президент США и пообещал вывести все войска из Сирии, окончательное его решение заключается в дислокации в этой стране 400 американских военных.
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