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Германия пережила первый этап эпидемии – Меркель

6 мая, 18:13

Станислав Кожемякин

Немецкое правительство добилось цели замедлить распространение вируса

Германия, где ранее сообщили о минимальном приросте смертности от COVID-19, успешно миновала первый этап пандемии коронавирусной болезни.

Об этом 6 мая заявила журналистам в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Первую стадию пандемии мы прошли, но мы только в начале пути... Мы добились цели замедлить распространение вируса, граждане действовали ответственно и следовали предписанным ограничениям", – сказала она, допустив возможность дальнейших послаблений общественных последствий карантина.

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Кроме того, в этот же день Меркель встретилась с главами регионов ФРГ, с которыми договорилась продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но с некоторыми ослаблениями.

Например, скоро встречаться можно будет членам не одного, а уже двух домохозяйств – например, на общий ужин.

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Также было принято решение открыть все магазины, а не только с площадью до 800 квадратных метров, но при этом владельцы магазинов сами должны следить за соблюдением гигиенических мер и предотвращать возникновение очередей.

Напомним, что в ФРГ огласили план второго этапа снятия карантина, который включает возобновление учебы в школах, детских садах, спортивных соревнований, включая матчи бундеслиги.

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Также сообщалось о протестах против карантина в Германии – в частности, в Берлине еженедельно проходили акции с требованием отменить меры социального дистанцирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия карантин Ангела Меркель коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс

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