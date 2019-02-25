Германия платит пенсии тысячам бывших нацистов – СМИ

Больше всего "гитлеровских пенсионеров" живут в Польше и Словении

Фото: Pixabay

Германия платит пенсии тысячам бывших нацистов – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b9/ffc/5c73b9ffc2d07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b9/ffc/5c73b9ffc2d07.jpg 2019-02-25T11:48:00+02:00 Евросоюз Больше всего "гитлеровских пенсионеров" живут в Польше и Словении

Несмотря на то, что людям, пострадавшим от нацистского режима, приходится по несколько лет ждать выплаты пособий от Германии, более двух тысяч пособников Третьего рейха в пяти десятках стран мира ежемесячно получают пенсии за свои преступления, пишет австрийское издание Österreich.

В целом, Берлин продолжает платить "гитлеровскую пенсию" 2033 бывшим военнослужащим нацистских войск, из которых около четверти проживают в Польше. Еще 101 живет в самой Австрии, 184 – в Словении и 18 – в Бельгии.

Журналисты обратились в Министерство труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии за комментарием по этому поводу, но ведомство не ответило на данный запрос.

Напомним, что ранее в бельгийском издании Morgen вышла статья о том, что около трех десятков бывших нацистских коллаборационистов в Бельгии получают пенсии в размере 425-1275 евро.

На это в Министерстве труда и социальных дел ФРГ заявили, что речь, вероятно, идет о выплатах по так называемому Закону об обеспечении жертв войны, а среди получающих пенсию от ФРГ в Бельгии нет бывших членов "Ваффен-СС".

Мы также писали, что в Украине с 1 января повысили минимальную пенсию для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, минпенсии будут пересчитаны в этому году еще дважды из-за роста прожиточного минимума.

Кроме того, сообщалось об экстрадиции из США в Германию 95-летнего уроженца Ивано-Франковской области Якова Палия, бывшего надзирателя концлагеря в Польше.

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