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Германия предложила ввести санкции против России за кибератаку на Меркель

13 июля, 01:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба

Правительство Германии предложило странам – членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на немецкий бундестаг пять лет назад, однако решение по этому вопросу пока не принято. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ, передает DW.

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Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ.

Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на немецкий бундестаг в апреле – мае 2015 года".

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Как сообщало издание Der Spiegel, криминальная полиция и агентство по борьбе с киберпреступностью ФРГ частично реконструировали атаку и обнаружили, что мишенью хакеров ГРУ были именно два почтовых ящика офиса канцлера. По предварительным оценкам, в общей сложности были похищены около 16 гигабайт данных. Это может включать в себя тысячи писем из офиса канцлера Ангелы Меркель.

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Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки – законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

Напомним, год назад в Германии началось расследование другой масштабной кибератаки, после которой в интернете появилась персональная информация немецких телеведущих, журналистов, музыкантов и политиков, включая лидеров партий.

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Россия Германия ЕС санкции кибератака

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