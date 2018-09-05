Германия предупредила Россию о последствиях наступления Асада на Идлиб

В МИД ФРГ отметили, что операция в Идлибе "потенциально грозит обернуться настоящей катастрофой"

Правительство ФРГ призывает Россию удержать Дамаск от проведения операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила в среду на брифинге представитель Кабмина Германии Ульрике Деммер.

"Мы ожидаем от России, что она удержит сирийский режим о катастрофы", – сказала Деммер. Она также подчеркнула важность того, чтобы гуманитарные организации получили беспрепятственный доступ в регион.

Со своей стороны в МИД ФРГ отметили, что операция в Идлибе "потенциально грозит обернуться настоящей катастрофой".

Напомним, Белый дом опубликовал заявление, в котором предупредил Башара Асада о мгновенной реакции США и их союзников в случае, если правительство САР применит химоружие в провинции Идлиб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

В свою очередь в Кремле ответили Трампу, что сирийские вооруженные силы Башара Асада готовятся к решению проблемы Идлиба, который до сих пор находится под контролем оппозиции.



