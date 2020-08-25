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Германия призвала Кремль наказать виновных в отравлении Навального

25 августа, 00:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Канцлер и глава МИД Германии выпустили совместное заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас призвали власти России провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном Маасом в Twitter.

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"По словам медицинской бригады клиники "Шарите" в Берлине, клинические данные свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. Надеемся, что господин Навальный сможет полностью поправиться", – написал глава МИД ФРГ на своей странице в соцсети.

В самом заявлении также говорится, что в связи с обнаруженными немецкими врачами следами отравления российского оппозиционера власти России должны тщательно расследовать это преступление.

"Принимая во внимание заметную роль господина Навального в политической оппозиции в России, власти должны расследовать это преступление до последней детали – на основе полной прозрачности. Следует установить и наказать ответственных", – сказано в заявлении.

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Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск – Москва, прямо оттуда он был доставлен в больницу Омска, где находился в реанимации в тяжелом состоянии. Там врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

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Позже российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в больницу Германии, доставив в Берлин как гостя канцлера Ангелы Меркель. Немецкие медики заявили, что, согласно их исследованиям, Навальный был отравлен.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия отравление Ангела Меркель Алексей Навальный Хайко Маас
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