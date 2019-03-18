Германия считает аннексию Крыма роковым нарушение права

Маас в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией жестко осудил действия Москвы

Фото: AFP

Германия считает аннексию Крыма роковым нарушение права //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg 2019-03-18T02:46:00+02:00 Евросоюз Маас в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией жестко осудил действия Москвы

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией жестко осудил действия Москвы.

Об этом передает DW.

"Проходит пять лет с момента этого рокового нарушения права. Россия осуществила попытку с применением военной силы передвинуть границы", – отметил Маас.

Он также подчеркнул: "Кто действует таким образом, тот разрушает доверие и ставит под вопрос основополагающие правила мирного сосуществования".

В свою очередь, Европейский Союз в пятую годовщину аннексии Крыма опубликовал декларацию, в которой выразил твердую поддержку Украине и подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Напомним, ранее в США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма. В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Смотрите видео: 5 лет оккупации Крыма: удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Германия считает аннексию Крыма роковым нарушение права". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.