Германия считает аннексию Крыма роковым нарушение права
Маас в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией жестко осудил действия Москвы
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в пятую годовщину незаконной аннексии Крыма Россией жестко осудил действия Москвы.
Об этом передает DW.
"Проходит пять лет с момента этого рокового нарушения права. Россия осуществила попытку с применением военной силы передвинуть границы", – отметил Маас.
Он также подчеркнул: "Кто действует таким образом, тот разрушает доверие и ставит под вопрос основополагающие правила мирного сосуществования".
В свою очередь, Европейский Союз в пятую годовщину аннексии Крыма опубликовал декларацию, в которой выразил твердую поддержку Украине и подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
Напомним, ранее в США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма. В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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