Германия создает гиперзвуковую ракету: детали новой программы

В Берлине утверждают, что новое оружие будет иметь "чисто оборонительный характер"

Фото: Reuters

Германия планирует обзавестись собственным гиперзвуковым оружием – соответствующая программа была запущена Федеральным ведомством по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Германии еще в прошлом году.

Об этом в интервью немецкой прессе сообщил руководитель отдела сбыта европейского концерна MBDA в ФРГ Петер Хайльмайер, уточнив, что это стало ответом на "на конкретные угрозы" в виде российских боевых беспилотников.

"Здесь существующие боевые системы обороны натолкнулись на границы своих возможностей", – отметил он.

По словам Хайльмайера, новые технологии будут использоваться для создания ракеты "чисто оборонительного характера".

И хотя никаких конкретных продуктов пока создано не было, планируется, что первые испытания ракеты, скорость которой в пять раз будет превышать скорость звука, начнутся в течение трех лет. Программа пока ведется под руководством германской стороны без учета других европейских стран.

В MBDA не исключают, что новая гиперзвуковая ракета может использоваться в системах ПВО и в дальнейшем стать общеевропейским проектом.

Напомним, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Заметим, что Украина тоже не останется в стороне и будет создавать высокоточное оружие повышенного радиуса действия:

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