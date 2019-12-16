Германия упрощает трудоустройство для трудовых мигрантов: Ангела Меркель сделала заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель зовет к себе квалифицированных рабочих из стран, не входящих в Евросоюз. Единственное условие – знание немецкого языка. Меркель объяснила, что немецким компаниям не хватает специалистов, а правительство не хочет, чтобы из-за дефицита кадров им пришлось переносить производство в другие страны. Надеются привлечь иностранных специалистов благодаря новому закону, который вступит в силу с марта 2020 года. Он значительно упрощает трудоустройство для трудовых мигрантов для всех без исключения сфер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Финляндию большинство заробитчан приехали из Украины. За последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

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А еще раньше количество украинских заробитчан посчитали в Польше: на сегодняшний день их там почти 900 тысяч человек.

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Стоит отметить, что в поисках путей мигрировать многие украинцы становятся жертвами мошеннических схем. Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина", разоблачили одну из таких схем и рассказали, как уберечься от аферистов.

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