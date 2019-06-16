Германия вооружит воюющие страны Ближнего Востока: кому и сколько продадут

С начала года утвердили 13 поставок Египту и 43 поставки в Арабские Эмираты

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С начала 2019 года Германия, которая ранее планировала обзавестись гиперзвуковым оружием, одобрила поставку оружия на сумму более одного миллиарда евро альянсу под руководством Саудовской Аравии, который участвует в военных действиях в Йемене. Об этом сообщает DW.

Несмотря на ограничения экспорта в соглашении между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии, только с первого января по пятое июня утвердили 13 экспортных поставок на 801,8 миллионов евро Египту и 43 поставки в ОАЭ на сумму в 206,1 миллионов евро. Эти данные содержатся ответе министерства экономики на запрос депутата Омида Нурипура из партии "Союз 90/зеленые".

Правительство Германии также одобрило две сделки с Саудовской Аравией, хотя с ноября 2018 года в отношении этой страны фактически действует полный запрет на экспорт оружия. Речь идет о поставке специальных внедорожников на 831 тысячу евро, сообщил представитель министерства экономики Германии Ульрих Нусбаум. Всего одобрили 122 поставок оборонных товаров на сумму 1,1 миллиарда евро. Получателями значатся восемь стран.

Напомним, Германия намерена сохранить ядерную сделку с Ираном. Ядерной сделке, которую заключили с Ираном четыре года назад пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия, предшествовали продолжительные сложные переговоры. Она оказалась под угрозой после того, как в прошлом году американский президент объявил о выходе США из соглашения, а Иран в ответ заявил об увеличении производства низкообогащённого урана.

Также мы писали, что Россия теряет позиции на оружейных рынках. Так, по итогам 2014-2018 годов, Россия находится на втором месте в мире по экспорту вооружений. Этот показатель снизился на 17% по сравнению с 2009-2013 годами, что объясняется сокращением закупок российского оружия Индией и Венесуэлой.

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