Германия возложила на Россию ответственность за ситуацию в Идлибе

Сегодня, 15:36

Берлин не будет участвовать в восстановлении Сирии, если речь пойдет только о поддержке президента Башара Асада и его правительства

Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas
Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Россия несет ответственность за недопущение гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе, эту точку зрения он планирует донести до главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе встречи в пятницу. Об этом германский министр сообщил в среду во время выступления в Бундестаге.

"Мы ожидаем, что Россия осознает свою ответственность в том, что касается недопущения гуманитарной катастрофы в Идлибе", - сказал он, отметив, что намерен обсудить сирийскую тематику во время переговоров с главой МИД России 14 сентября в Берлине.

Одновременно он подчеркнул, что Германия продолжит предпринимать усилия по оказанию гуманитарной помощи.

"Но в восстановлении мы будем участвовать, если будет политический процесс", - добавил Маас.

По его словам, Берлин не будет участвовать в восстановлении Сирии, если речь пойдет только о поддержке президента Башара Асада и его правительства.

Министр отметил, что Германия прилагает все силы для поиска политического решения конфликта в Сирии.

"На прошлой неделе я был в Турции и говорил с теми, кто участвует в астанинском формате, я призвал турецких представителей добиваться от России и Ирана того, чтобы дело не дошло до крупной наступательной операции в Идлибе", - напомнил Маас.

По данным МИД ФРГ, основными темами переговоров Мааса и Лаврова станут Сирия и Украина.

Напомним, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Германия рассматривает возможность участия в ударах по позициям режима Башара Асада.

Кроме того, правительство ФРГ призывает Россию удержать Дамаск от проведения операции в сирийской провинции Идлиб.

Также ранее французский президент Эммануэль Макрон тоже предупредил о готовности своей страны нанести удары по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия. 
Германия, Сирия, Маас, Идлиб
Источник:

ТАСС

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