Германия заняла максимально жесткую позицию на переговорах по Brexit

Сегодня, 10:19

Правительство ФРГ ясно дает понять, что предложение Мэй по упорядоченному Brexit является неприемлемым

Переговоры продолжаются. Фото: Рixabay.com
Переговоры продолжаются. Фото: Рixabay.com

Правительство ФРГ заняло максимально жесткую позицию на переговорах о Brexit и выступает против предложения премьер-министра Терезы Мэй сохранить режим свободной торговли между ЕС и Великобританией только для товаров, но исключить из него сферу услуг. Об этом говорится в ответе МИД ФРГ на запрос фракции "зеленых" в Бундестаге, сообщил в субботу немецкий журнал Der Spiegel.

Как считают в Кабмине ФРГ, такой режим свободной торговли "поставил бы в неудобное положение европейские компании относительно конкурентов".

"Правительство ФРГ ясно дает понять, что предложение Мэй по упорядоченному Brexit является неприемлемым", - цитирует журнал спикера "зеленых" по европейским делам Франциску Брантнер.

Издание также сообщило, что в Берлине спокойно относятся к варианту выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки с Брюсселем и не считают, что это будет иметь серьезные последствия для германской экономики, в частности для рынка труда. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на соответствующий запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit находятся в тупике.
Великобритания, Германия, Мэй, Brexit
Источник:

ТАСС

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