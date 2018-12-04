Германия заплатит беженцам за возвращение домой

Вчера, 23:58

МВД обращается к мигрантам с плакатов на немецком, английском, арабском и русском языках

Фото: AFP
Фото: AFP

В берлинском метро появилась социальная реклама: беженцы, уведомившие МВД Германии о добровольном отъезде на родину, получат годовую компенсацию стоимости жилья на новом месте.

Как сообщает DW, МВД обращается к мигрантам с плакатов на немецком, английском, арабском и русском языках.

За первые полугодие 2018 года добровольно из Германии уехали почти 11 тысяч человек.

Напомним, болгарское правительство выступило не будет подписывать Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию, который был разработан Организацией Объединенных Наций.Таким образом Болгария присоединилась к США и трем другим государствам-членам Европейского союза, которые высказались против присоединения к Всемирному пакту ООН о миграции.

Ранее об отказе подписывать договор ООН по мигрантам заявили в Австрии. В частности и канцлер Себастьян Курц, и вице-канлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявили, что это соглашение противоречит предвыборным обещаниям политического руководства страны.

Кроме того,на отказе от этой инициативы настаивает и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Также мы писали, что ранее международную сделку по миграции покинула Венгрия.
Германия, беженцы, Возвращение домой
Источник:

Euromag

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