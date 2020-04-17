Германия заявила, что взяла под контроль коронавирус

Уже с начала недели в Германии новых заболевших меньше, чем выздоровевших

В Германии, где решили с 20 апреля ослабить карантин, за предыдущие сутки коронавирус обнаружили у 3380 новых пациентов, в то время, как вылечились и покинули больницы на 1,4 тысячи больше.

Выступая 17 апреля на пресс-конференции, немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан заявил о том, что подобная тенденция наблюдается в стране с 12 апреля, в связи с чем можно говорить о том, что ситуацию с распространением вируса в стране взяли под контроль.

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"У нас в настоящий момент более 80 тыс. выздоровевших из общего числа более 130 тыс., которые, по данным института Коха, инфицировались. Вспышка, по состоянию на сегодня, снова поддается контролю", – добавил Шпан.

Он заверил в том, что за все время эпидемии система здравоохранения Германии ни разу не была перегружена – в отделениях интенсивной терапии все еще остается около 10 тыс. свободных коек.

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Министр назвал меры властей по замедлению темпов распространения инфекции успешными. Он это также объясняет тем, что в Германии много лицензированных врачей-терапевтов, благодаря чему многим пациентам была предоставлена квалифицированная амбулаторная помощь.

Стоит отметить, что по состоянию на 17 апреля в Германии лабораторно подтвердили более 138,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 81,8 тысяч человек уже покинули больничные койки – это самый высокий показатель во всем мире. В то же время, 8,1 тысяча пациентов скончались.

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Напомним, что на фоне пандемии депутаты Христианско-социального союза представили в Бундестаге план по снижению зависимости Германии и Европейского союза от мировых рынков в случае будущих возможных пандемий

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