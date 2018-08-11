Германия займется созданием кибероружия

Сегодня, 14:56

Главы Минобороны и МВД просят создать управление, которое бы могло защитить страну от атак в виртуальном пространстве

Pixabay
Pixabay

Федеральное правительство Германии планирует создать государственное ведомство по разработке и исследованиям кибероружия. Как пишет издание Der Spiegel, соответствующая инициатива поступила от министров обороны и внутренних дел Урсулы фон дер Ляйен и Хорста Зеехофера.

По информации журналистов, правительство должно принять решение о создании "агентства по инновациям в сфере кибербезопасности" на заседании, которое состоится 15 августа. При этом ориентироваться Германия будет на аналогичные ведомства в США и Израиле.

Как ожидается, агентство "вооружит" армию и немецкие спецслужбы необходимыми средствами для защиты от кибератак, которые позволят анализировать угрозы и наносить ответный удар в виртуальном пространстве.

Таким образом, сотрудникам правопорядка и силовых структур не придется ни ждать, ни покупать современные методы противостояния хакерам и прочим киберпреступникам.

При этом на функционирование данного ведомства минобороны ФРГ планирует в ближайшие два года выделить по около 50 млн. евро на исследования в киберпространстве.

Напомним, что в Германии обвинили Россию в хакерской атаке на медиакомпании и организация из сферы химических исследований.

Кроме того, ранее комитет американского Конгресса рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект "Закона 2017 о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".
Германия, Минобороны, хакер, киберпреступность, кибервойна, кибератака, разработки, Зеехофер, Урсула фон дер Ляйен
Источник:

SPIEGEL

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