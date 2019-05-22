Германия ждет от Путина готовности к диалогу с Зеленским
Владимир Путин обсудил украинскую тематику с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном
Германия хотела бы, чтобы Россия и Украина возобновили диалог. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Новый президент Украины (Владимир) Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией. Такую же готовность мы всерьез ждем и от российского президента (Владимира) Путина", – сказал Зайберт.
Во вторник вечером российский президент Владимир Путин по телефону обсудил украинскую тематику с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как известно, президент России Владимир Путин не стал поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского с вступлением на должность.
Кроме того, он прокомментировал часть инаугурационной речи Зеленского, в которой тот исключил отказ Украины от своих территорий.
Напомним, что после принятия присяги главы государства украинскому народу Владимир Зеленский в своей первой речи в Верховной Раде заявил, что одно из важнейших заданий – возвращение всех украинских пленных.
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