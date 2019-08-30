Германия ждет от Великобритании предложений по Brexit

Хайко Маас еще раз дал понять, что ЕС не будет пересматривать условия соглашения

Хайко Маас / Фото: AFP

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit. Об этом немецкий министр заявил в пятницу журналистам на полях неформальной встречи глав МИД 28 стран ЕС.

"Я еще раз дал ясно понять, что сейчас необходимо, в том числе по причине времени, как можно скорее представить их (предложения – Ред.)", - сказал Маас.

"Позиция внутри ЕС ясна: мы не можем себе представить, что еще раз можно возобновить переговоры по тому, что мы уже имеем как соглашение", – добавил он.

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Отметим, встреча главы МИД Великобритании, ФРГ и Франции стала одной из топ-тем дня. Более подробно в сюжете:

Маас исходит из того, что 31 октября Великобритания покинет ЕС. Однако, по его словам, нужно сделать все, чтобы избежать Brexit без сделки, поскольку это "имело бы негативные последствия для всех участников".

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй – предшественницы Бориса Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель–май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который пообещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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