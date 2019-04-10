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Гибель экс-президента Польши под Смоленском: названа причина

Сегодня, 14:27

Повторное расследование трагедии с самолетом Леха Качиньского показало следы взрывчатки на борту его Ту-154М

Фото: Wikipedia
Гибель экс-президента Польши под Смоленском: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dd2/4f0/5cadd24f07f62.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dd2/4f0/5cadd24f07f62.jpg Евросоюз Повторное расследование трагедии с самолетом Леха Качиньского показало следы взрывчатки на борту его Ту-154М

Британская лаборатория Forensic Explosives Laboratory при Министерстве обороны королевства подтвердила версию об умышленном характере авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М в 2010 году под Смоленском, в которой погиб глава государства Лех Качиньский.

Об этом заявил 10 апреля председатель Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич, представив 9 апреля результаты работы своего ведомства.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, находившихся на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня, благодаря британцам, мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, но это не значит, что нам известна формула взрыва", – сказал он.

Кроме того, замглавы подкомиссии профессор Казимеж Новачик отметил, что исследования Центральной полицейской криминалистической лабораторией левого крыла Ту-154М также показало наличие взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Мацеревич также сообщил, что Подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-главой "Смоленской комиссии" Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году.

Напомним, прошлой осенью Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета, в котором в 2010 году погибли 96 человек, включая президента Качиньского. 


Мы также писали, что в сентябре польские следователями провели осмотр обломков Ту-154М в Смоленске. Среди прочего они структурные элементы воздушного судна.

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Тег Польша, самолет, качиньский, смоленск, авиакатастрофа, смоленская катастрофа

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Источник:

Польское радио

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