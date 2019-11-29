Гибель французских солдат в Мали: ИГИЛ уличили во лжи

В генштабе французской армии опровергли ответственность джихадистов к авиакатастрофе боевых вертолетов в Мали

Фото: пресс-служба штаба обороны Франции

Террористы из группировки "Исламское государство" непричастны к гибели 13 французских военнослужащих в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали.

Об этом заявил начальник штаба французской армии генерал Франсуа Лекойнтр, опровергнув заявление джихадистов, которые возложили ответственность за случившееся на боевиков группировки "Западноафриканской провинции Исламского государства" ("Боко харам").

"Это абсолютная ложь. Правда заключается в том, что столкновение произошло во время очень сложной боевой операции. Французская армия говорит правду: мы в долгу перед нашими солдатами и семьями наших погибших коллег", – сказал Лекойнтр радиостанции France International 29 ноября.

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Он добавил, что, несмотря на крушение вертолетов, которое привело к самой крупной потере для Вооруженных сил Франции почти за 40 лет, Париж не планирует выводить военный контингент из Мали. В целом, теперь потери Франции в ходе военной кампании в этом африканском государстве составляют 41 человека.

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Лекойнтр отметил, что события, которые привели к авиакатастрофе 25 ноября, можно будет восстановить после окончания работы с "черными ящиками" вертолетов, которые уже были обнаружены.

Напомним, этим летом боевики атаковали деревню в центральной части Мали, в результате чего погибли около ста человек.

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