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Гибель одной из самых богатых россиянок в авиакатастрофе в Германии: появились подробности

Сегодня, 10:07

Самолет, принадлежавший компании россиянки, разбился при заходе на посадку в аэропорту Egelsbach

Гибель одной из самых богатых россиянок в авиакатастрофе в Германии: появились подробности Евросоюз Самолет, принадлежавший компании россиянки, разбился при заходе на посадку в аэропорту Egelsbach

В Германии в результате авиакатастрофы погибла одна из самых богатых россиянок – совладелица авиакомпании S7 Наталья Филева. Бизнес-самолет Epic-LT, принадлежавший ее компании, разбился при заходе на посадку в аэропорту Egelsbach в городе Ерцгаузен.

Борт упал по дороге из Франции: туда женщина летела на лечение. Кроме Наталии, погиб пилот и еще один пассажир. По данным прессы, это был отец женщины. Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.

Кроме того, как рассказал первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета России Сергей Зайко, самолет мог быть не оборудован бортовыми самописцами.

"Данный вид самолета может быть не оборудован бортовыми самописцами. Для самолетов авиации общего назначения такого обязательного требования нет. У нас пока нет информации от властей Германии, что самописцы найдены", — рассказал он.

Напомним, два человека погибли в ДТП с участием полиции в Германии, полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту.

В авиакатастрофе легкого самолета, на место которой ехал наряд, погибли трое, предположительно, россияне. Пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания, она занимает второе место по объему авиаперевозок в России, уступая только "Аэрофлоту". Группа S7 принадлежит Владиславу и Наталье Филевым и была создана в 2006 году на базе авиакомпании "Сибирь" в Новосибирске. 

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Тег Германия, россиянка, авикатастрофа

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