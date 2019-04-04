Гибель одной самых богатых россиянок в авиакатастрофе в Германии: названа причина
Из-за крушения погибла председатель совета директоров S7 Наталья Филева
Причиной крушения самолета Epic, на котором разбилась председатель совета директоров S7 Наталья Филева, в Германии стала внезапная потеря скорости. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
"Группа расследователей предполагает, что критическая ситуация начала развиваться на четвертом развороте при заходе на посадку. Он выполнялся в необычных условиях: на низкой высоте, всего порядка 200-400 метров, и небольшом расстоянии от торца полосы. В то время как для пассажирских самолетов в коммерческих аэропортах эти нормы почти вдвое выше. Внезапно в процессе маневрирования скорость упала ниже допустимых значений в крене, в который самолет неизбежно входит для того, чтобы выполнить разворот", – рассказал источник.
По его словам, пилот вручную попытался исправить ситуацию, но не успел. Данные авионики, на которые опираются расследователи, говорят о том, что в момент столкновения с землей автопилот был отключен.
"Предположительно пилот мог взять управление самолетом на себя в критической ситуации, однако из-за ее стремительного развития ничего предпринять не успел. К моменту столкновения с землей вертикальная скорость снижения могла составлять до 15 м/c. Для высоты 200-400 м ситуация оказалась фатальной, и у пилота на этом витке уже не было шансов ее исправить", – сказал источник.
Напомним, бизнес-самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Egelsbach в городе Ерцгаузен. Борт упал по дороге из Франции: туда женщина летела на лечение. Кроме Наталии, погиб пилот и еще один пассажир. По данным прессы, это был отец женщины. Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.
Кроме того, два человека погибли в ДТП с участием полиции в Германии, полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту.
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