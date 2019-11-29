Гибель украинцев в Словакии: появились новые данные об альпинистах

По данным украинского МИДа, у погибших при себе не было документов

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что погибшими в Словакии украинскими альпинистами оказались двое мужчин, а их тела были найдены без документов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации представителей Горноспасательной службы Словакии, 28 ноября 2019 года спасательной группой были найдены тела двух мужчин без признаков жизни. Представители полиции проводят мероприятия по идентификации погибших, поскольку они были найдены без документов", – сказал дипломат.

Кирилич также отметил, что украинский консул поддерживает контакт с местной полицией.

Ранее в Федерации альпинизма и скалолазания Киева заявили о гибели в Словакии двух украинцев – инструктора альпинизма Владимира Михалко и Ирины Скрылевой.

"Во время собрания ФАиС Киева в словацких Татрах произошла большая трагедия. На спуске с маршрута вследствие несчастного случая погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева", – говорится в сообщении.

Факт гибели украинцев подтвердили словацкие спасатели.

Напомним, ранее при восхождении на самую высокую точку Европы погиб гражданин Украины. Отмечается, что украинский альпинист, 1985 года рождения, потерял сознание на высоте 3500 метров.

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