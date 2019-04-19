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Гибель журналистки в Северной Ирландии: полиция подозревает ИРА

Сегодня, 11:28

29-летняя Лайра Макки была ранена и госпитализирована с места происшествия, но, к сожалению, скончалась

Фото: AFP

Редактор американского издания MediaGazer Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в североирландском городе Лондондерри в провинции Ольстер. Как сообщает местная полиция в пятницу в эфире телеканала Sky News ответственность за произошедшее может лежать на группировке Ирландская республиканская армия (ИРА).

"29-летняя Лайра Макки была ранена и госпитализирована с места происшествия, но, к сожалению, скончалась. Мы открыли расследование по факту убийства. Полиция расценивает это как теракт, совершенный жестокими республиканцами-диссидентами. По нашей оценке, Новая ИРА, скорее всего, стоит за случившимся", – рассказал представитель полиции Марк Хэмильтон.

Личность журналистки также подтвердило издание MediaGazer, отметив, что Макки была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА.

Убийство произошло в ходе беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании. Неизвестные в масках забрасывали полицейские автомобили коктейлями Молотова и петардами. Один автомобиль и фургон были сожжены, после чего полиция оцепила район происшествия. Действия радикалов осудили лидеры и ирландской оппозиционной партии "Шинн фейн", и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

Ирландская республиканская армия – военизированная национально-освободительная организация, ставившая своей целью достижение силовым путем независимости Ольстера от Великобритании и его объединение с Республикой Ирландия. В 1969 году она раскололась на временную и официальную ИРА. За время существования временной ИРА от рук ее боевиков погибли 1,8 тысяч человек, в том числе 1,1 тысяч британских военных, сотрудников Королевской полиции и Полка обороны Ольстера, а также около 600 гражданских лиц и боевиков других католических и протестантских военизированных группировок. В 2005 году эта организация официально сложила оружие, однако за прошедший год неизвестные совершили ряд атак под именем Новая ИРА.

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Тег убийство, полиция, северная ирландия

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Источник:

ТАСС

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