Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Гибралтар объяснил это тем, что связан с законодательством Евросоюза

Танкер Grace 1. Фото: REUTERS

Гибралтар в воскресенье отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

"Гибралтар объяснил это тем, что связан с законодательством Европейского союза", - говорится в сообщении.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС.

"Невозможность центрального органа исполнить ордер является результатом действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых в отношении Ирана в ЕС и США", - говорится в заявлении правительства Гибралтара.

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"Режим санкций ЕС против Ирана, который применяется в Гибралтаре, гораздо уже, чем в США", – добавили в заявлении.

Власти Гибралтара – заморской территории Великобритании – 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

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Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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