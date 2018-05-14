"Гибридные атаки" со стороны России обеспокоили НАТО

Кибератаки и пропагандистские акции обходятся дешевле, чем традиционные средства ведения войны, отметили в Альянсе

Заместитель генсека НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, отвечающий за разведку и безопасность обвинил Россию в распространении пропаганды в интернете, сообщает 14 мая телерадиокомпания "Deutsche Welle".

"Россия стремится вернуть себе утраченный статус великой державы, делая при этом ставку на гибридные средства, так как пропаганда и кибератаки дешевле танков и ракет", – отметил замгенсека Альянса.

В свою очередь глава федеральной службы по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен, чье ведомство осуществляет функции контрразведки, отметил, что некоторые страны до сих пор используют "методы гибридных операций или так называемых активных мер, которые они использовали во времена холодной войны".

"На нас до сих пор лежит отпечаток, оставленный холодной войной после ее окончания. Угрозы, которые мы сегодня называем гибридными, были главным образом известны в военное время и во времена холодной войны", – заявил Масен.

Напомним, глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявил, что страны Европы сталкиваются теперь с постоянной угрозой своему общественному строю со стороны враждебных государств, причем главной из таких сил является Россия.