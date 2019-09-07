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Глава Бундестага раскритиковал действия ФРГ относительно "Северного потока-2"

7 сентября, 12:42

Он считает, что "Северный поток-2" разрушает доверие восточных соседей к Германии

фото из открытых источников

фото из открытых источников

Президент Бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал действия немецких политиков относительно проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Welt.

"Игнорирование мнения наших восточных соседей не должно быть частью немецкой политики и это разрушило много доверия", - написал Шойбле.

Также он предостерег восточноевропейских партнеров от борьбы против "Северного потока-2".

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"Саботаж проекта в обходной способ не является разумным решением с общеевропейской точки зрения", – считает он.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

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Напомним, В июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

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Германия шойбле критика Северный поток 2

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