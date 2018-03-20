Глава Еврокомиссии Юнкер пообещал Путину "партнерство"

Сегодня, 15:36

Европейский политик поздравил Путина с победой на выборах и заявил о важности позитивных отношений ЕС и России для безопасности на континенте

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP
Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с поздравлением по случаю его избрания на пост главы Российского государства. Об этом 20 марта объявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Я хочу поздравить вас по случаю вашего переизбрания в качестве президента России", – зачитал письмо главы Еврокомиссии Схинас на брифинге в Брюсселе.

Юнкер в письме подчеркнул важность позитивных отношений между Евросоюзом и Россией для безопасности Европейского континента.

"Нашей общей целью должен быть общеевропейский надежный и безопасный порядок. Надеюсь, что вы сможете использовать ваш четвертый мандат, чтобы добиваться такой цели", – заявил глава Еврокомиссии.

"Я всегда буду вашим партнером в этих усилиях", – добавил Юнкер, пожелав в письме Путину успехов в достижении поставленных им целей на период нового президентского срока.

Отметим, российские "выборы" в оккупированном Крыму Евросоюз официально не признал, и пообещал рассмотреть вопрос внесения в санкционные списки 140 лиц, которых Киев указал, как причастных к проведению российских "выборов" в Крыму.

Напомним, президент Украины попросил Запад усилить санкции против России – Петр Порошенко резко отреагировал на проведение Россией выборов в Крыму и объяснил, за что Европа должна наказать Москву.

Ранее мы писали о том, что в конце августа 2017 года Жан-Клод Юнкер сделал неприятное заявление в адрес Украины. Глава Еврокомиссии отметил тогда, что не считает Украину европейской страной, потому что она не в ЕС.

Кроме того, тогда же Юнкер заявил, что Евросоюзу надо подумать над улучшением отношений с Россией, но так, чтобы европейские ценности и принципы были соблюдены.
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Источник:

Интерфакс

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