Глава Европарламента намерен посетить Украину

Давид Сассоли не уточнил, когда именно он намерен поехать на Украину.

Давид-Мариа Сассоли / Фото: AFP

Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли намерен посетить Украину. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня на конференции председателей я сказал, что сам собираюсь совершить визит в Украину", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Сассоли не уточнил, когда именно он намерен поехать на Украину.

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Ранее Европарламент утвердил состав делегации Парламентского комитета ассоциации с Украиной.

В делегацию в Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов. От группы Европейской народной партии в нее вошли 5 депутатов: Траян Бассеску, Исабель Бержумеа, Даниэль Буда, Сандра Калниете, Андриус Кубилиус.

В состав делегации также вошли от Прогрессивного Альянса Социалистов и Демократов – Клара Добрев, Лешек Миллер; от "Обновить Европу" – Петрас Ауштревичус, Михал Шимечка; от Зеленых/Европейский Свободный Альянс – Микулас Пекса, Виола Фон Крамон-Таубадель, от Европейских Консерваторов и Реформистов – Гельмут Геукін, Витольд Ян Ващиковский.

Одним депутатом представлены группа Идентичности и Демократии (Жан-Пауль Гарро), Конфедеративные Группа Европейских Объединенных левых – Нордических Зеленых Левых (Анья Газекамп), депутаты, что не присоединились (Натан Гилль).

Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создаст Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.

Напомним, первое заседание комитета ассоциации Украина-ЕС состоялось в январе 2015 года.

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