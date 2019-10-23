Глава Европарламента выступил за продление Brexit до 31 января

Давид-Мариа Сассоли / Фото: AFP

Евросовету следует одобрить направленный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном запрос о продлении сроков выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. Такое мнение высказал в среду председатель Европарламента Давид Сассоли.

"После голосования британского парламента и решения премьер-министра Джонсона приостановить (процесс ратификации соглашения о выходе из ЕС) запрос правительства Соединенного Королевства о продлении срока (Brexit) до 31 января все еще на столе. Думаю, для Евросовета было бы целесообразно одобрить это продление. Оно позволит Соединенному Королевству прояснить свою позицию, а Европарламенту – выполнить свою роль", - заявил политик.

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22 октября вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. "За" проголосовали 329 членов Палаты общин, "против" высказались 299 народных избранников. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели законопроект и в третьем чтении и приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как только 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

Отметим, глава Евросовета Дональд Туск получил письмо с просьбой о переносе сроков Brexit от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британский премьер попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство.

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