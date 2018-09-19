Глава Каталонии сделал заявление по урегулированию конфликта с Испанией

Сегодня, 16:03

Следующая встреча с премьером Испании Педро Санчесом может состояться в середине октября

Ким Торра. Фото:AFP
Ким Торра. Фото:AFP

Власти Каталонии не видят решения региональной проблемы, которое бы не включало в себя возможность проведения референдума о самоопределении. Об этом заявил глава правительства автономии Ким Торра в опубликованном в среду интервью агентству ЭФЭ.

Каталонский лидер заверил, что выступает за диалог для урегулирования ситуации. Он уточнил, что следующая встреча с премьером Испании Педро Санчесом может состояться в середине октября. Торра отметил, что не видит "никакого другого выхода, кроме референдума о самоопределении" Каталонии.

"Самое важное в ходе предстоящей встречи – узнать, что предлагает правительство Санчеса", - подчеркнул региональный лидер. Он выразил надежду на то, что в октябре удастся точно узнать о планах премьера в отношении Каталонии. При этом Торра уточнил, что не согласится на референдум о самоуправлении в качестве политического решения для региона.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес, который пытается снизить напряжение вокруг Каталонии, предложил провести референдум о расширении автономии региона.

Также премьер Испании призвал каталонское руководство "перевернуть страницу" прошедшего 1 октября прошлого года референдума о независимости региона, который Мадрид считает незаконным. 

Испанский премьер заверил, что "правительство готово вести диалог" с властями Каталонии и попытаться "нормализовать отношения" с ними. При этом глава кабинета министров обратил внимание на то, что любые переговоры должны проводиться "в рамках конституции" королевства.
Испания, референдум, Каталония, Торра
Источник:

ТАСС

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