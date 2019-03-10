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Глава МИД Британии рассказал, как страна может остановить Brexit

Сегодня, 14:22

В британском правительстве готовятся к тому, что парламент не поддержит сделку по Brexit

Джереми Хант
Джереми Хант. Фото: AFP
Глава МИД Британии рассказал, как страна может остановить Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/898/aed/5c4898aed97fb.jpg Евросоюз В британском правительстве готовятся к тому, что парламент не поддержит сделку по Brexit

Повторное отклонение британским парламентом проекта соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС может остановить Brexit. Об этом в эфире вещательной корпорации BBC заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"Если вы хотите остановить Brexit, то вам нужно сделать всего три вещи: погубить эту сделку, добиться отсрочки (Brexit) и затем провести второй референдум", – сказал он, отметив, что первые два пункта могут быть реализованы в течение оставшегося до Brexit времени, в то время как вопрос организации нового референдума может быть включен в повестку дня благодаря Лейбористской партии. "Мы находимся в очень опасной ситуации", - добавил он.

Хант ответил утвердительно на вопрос, уверен ли он в том, что голосование по сделке о Brexit состоится во вторник (12 марта). По его словам, в случае очередного отклонения парламентом достигнутого с Брюсселем соглашения "последствия для Консервативной партии будут разрушительными".

"Сейчас у нас есть возможность выйти (из ЕС) 29 марта или вскоре после этой даты, и очень важно воспользоваться этой возможностью, потому что ситуация развивается в пользу людей, пытающихся остановить Brexit", – обратился Хант к своим коллегам по Консервативной партии.

Отметим, в британском парламенте заговорили о переносе Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

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Тег Великобритания, Brexit, хант

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ТАСС

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