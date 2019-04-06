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Глава МИД Франции потребовал от Великобритании занять ясную позицию по Brexit

Сегодня, 17:31

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что ЕС не может тратить силы на решение проблем с Великобританией

Фото: AFP
Глава МИД Франции потребовал от Великобритании занять ясную позицию по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a74/acb/5c6a74acbb0f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a74/acb/5c6a74acbb0f3.jpg Евросоюз Жан-Ив Ле Дриан добавил, что ЕС не может тратить силы на решение проблем с Великобританией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Великобритания должна безотлагательно выработать четкую позицию об условиях и сроках выхода из Евросоюза. Об этом он сказал в субботу, выступая в Динаре по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран G7. Трансляция пресс-конференции велась на странице в Twitter французского внешнеполитического ведомства.

"Нынешняя ситуация не может далее продолжаться, такова позиция Франции, — сказал министр. — Саммит ЕС в марте принял четкое решение: новое продление может быть одобрено только в том случае, если премьер-министр Тереза Мэй представит план, который обоснует эту просьбу о продлении".

По его словам, "также необходимо, чтобы этот план предусматривал четкую и достоверную политическую поддержку". "Будем надеяться, что госпожа Мэй представит ее на саммите ЕС 10 апреля и она будет основана на тех условиях, которые были определены саммитом ЕС 21 марта", — добавил он.

Как подчеркнул министр, "нельзя жить в бесконечном ожидании Brexit". "В определенный момент придется принять решение о выходе, — сказал Жан-Ив Ле Дриан. — Британским властям пора понять, что Европейский союз не может позволить себе постоянно тратить свои силы на то, чтобы преодолевать те трудности, которые создает британская политика".

Поэтому британской стороне, указал он, "необходимо быстро сообщить нам, каким образом она собирается выходить из данного кризиса".

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обратилась к президенту Европейского Совета с официальным запросом о переносе даты выхода Великобритании из ЕС. Целью правительства она назвала принятие британским парламентом сделки о Brexit, которую премьер-министр Великобритании заключила с Брюсселем.

Также мы писали, что с 30 марта британцы начали получать паспорта, на обложке которых отсутствуют слова "Европейский союз", несмотря на то что страна пока так и не покинула ЕС. При этом британцам, которые обращаются к властям за новыми документами, по-прежнему может достаться паспорт на бланке с надписъю "Европейский союз" и выбрать один из двух вариантов оформления нельзя.

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Тег Великобритания, Франция, мид, ЕС, Евросоюз

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