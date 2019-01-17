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Глава МИД ФРГ о "Северном потоке – 2": Никто не сможет остановить реализацию проекта

Сегодня, 21:26

По  мнению Мааса, санкции со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний

Фото: AFP
Глава МИД ФРГ о "Северном потоке – 2": Никто не сможет остановить реализацию проекта https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0d5/bab/5c40d5babfe50.jpg Евросоюз По  мнению Мааса, санкции со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний

 Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что проект "Северный поток — 2" не смогут остановить американские санкции. Об этом он заявил в четверг в Берлине во время "Политической беседы" агентства ДПА.

"Никто не остановит его", — утверждал Маас. По его мнению, санкции со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний, но тогда Россия в одиночку реализует его.

"Но это (санкции США) не приведет к тому, что проект не будет осуществляться", — считает министр. Однако существует риск, что в таком случае никто не сможет больше оказывать влияния на решения, касающиеся сохранения транзита российского газа через территорию Украины, подчеркнул он.

Касаясь писем с угрозами санкций, которые разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл, Маас отметил, что в его задачи не входит говорить дипломатам, что они должны делать.

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РанееГренелл письменно предупредил фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода. Американский дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций".

Напомним, ранее немецкое издание Handelsblatt выяснило, что США готовы ввести санкции против двух европейских компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2" – ограничительные меры грозят швейцарской Allseas и итальянской Saipem, если те не выйдут из проекта.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они, в частности, навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2"

Россия, Северный поток, МИД Германии, фрг, Nord Stream 2, Маас, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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