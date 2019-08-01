Германия призывает Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP

Глава МИД Германии обратился к США и России по поводу важного ядерного договора https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81.jpg 2019-08-01T11:38:13+03:00 Евросоюз Германия призывает Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рекомендовал России и Соединенным Штатам поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). Это пойдет на пользу мировой архитектуре безопасности, написал министр в авторском комментарии для газет редакционной группы RND.

"Еще один элемент – Договор по СНВ между США и Россией, который истекает в 2021 году, – отметил Маас. - Мы призываем Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора. Требование времени – адаптировать его под новый контекст, это стало бы столь нужным сигналом безопасности в опасные времена".

Нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не рассматривает возможность заключения с Россией нового договора по контролю над вооружениями, не предусматривающего режима проверки его выполнения.

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Напомним США вышли из ракетного договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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