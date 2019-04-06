Глава МИД Германии озвучил позицию Берлина и Парижа по "Нормандскому формату"
Германия и Франция считают "Нормандский формат" важным для прогресса в Минском процессе
Германия и Франция продолжат сотрудничество в рамках "нормандской четверки" вместе с Россией и Украиной по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в субботу во французском Динаре, где проходит встреча министров иностранных дел G7.
"Будем сегодня говорить в том числе о ситуации на востоке Украины", – приводит слова Мааса пресс-служба МИД ФРГ. По его словам, вместе с французским коллегой они дадут понять, что, "как и прежде, считают "Нормандский формат" важным для прогресса в Минском процессе".
Кроме того, как сказал Маас, министры "семерки" во второй день встречи обсудят эскалацию в Ливии, договоренности об атомной программе Ирана и обстановку в Венесуэле.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.
Он напомнил, что сразу после выборов президента Украины политико-дипломатическим путем Киев поставит вопрос в Организации Объединенных Наций о миротворческом контингенте.
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