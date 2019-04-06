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Глава МИД Германии озвучил позицию Берлина и Парижа по "Нормандскому формату"

Сегодня, 12:11

Германия и Франция считают "Нормандский формат" важным для прогресса в Минском процессе

Хайко Маас
Хайко Маас. Фото: AFP
Глава МИД Германии озвучил позицию Берлина и Парижа по "Нормандскому формату" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg Евросоюз Германия и Франция считают "Нормандский формат" важным для прогресса в Минском процессе

Германия и Франция продолжат сотрудничество в рамках "нормандской четверки" вместе с Россией и Украиной по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в субботу во французском Динаре, где проходит встреча министров иностранных дел G7.

"Будем сегодня говорить в том числе о ситуации на востоке Украины", – приводит слова Мааса пресс-служба МИД ФРГ. По его словам, вместе с французским коллегой они дадут понять, что, "как и прежде, считают "Нормандский формат" важным для прогресса в Минском процессе".

Кроме того, как сказал Маас, министры "семерки" во второй день встречи обсудят эскалацию в Ливии, договоренности об атомной программе Ирана и обстановку в Венесуэле.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе. 

Он напомнил, что сразу после выборов президента Украины политико-дипломатическим путем Киев поставит вопрос в Организации Объединенных Наций о миротворческом контингенте.

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Тег Донбасс, нормандская четверка, нормандский формат, Маас

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Источник:

ТАСС

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