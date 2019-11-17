Глава МИД Германии посетит Украину: названа дата

Это уже вторая поездка немецкого чиновника за последние пять месяцев

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP

Глава МИД ФРГ Хайко Мааса посетит Украину 18-19 ноября. О предстоящем визите сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние пять месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - сообщил дипломат в воскресенье.

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Напомним, ранее глава МИД Германии сделал заявление по урегулированию на Донбассе. Он сказал, что Германия продолжит работать над решением конфликта на Донбассе в формате "Нормандской четверки", а также призвал участников конфликта соблюдать перемирие и осуществить разведение сил.

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Также сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в течение ближайших нескольких недель. Он подчеркнул намерение достигнуть прогресса в минском процессе.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате", на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам совместного заседания правительств обеих стран в Тулузе.

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