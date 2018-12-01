Глава МИД Германии рассказал, как сохранить мир в Европе

Сегодня, 02:59

Правила ЕС должны идти нога в ногу с технологическим развитием новых видов оружия, считает Маас

Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas
Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Существующий режим контроля над вооружениями имеет значительные недостатки, он должен включать новые боевые системы и учитывать новейшие технологические разработки. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газете "Neue Zürcher Zeitung".

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, то мы должны по-новому рассмотреть политику разоружения, - сказал он. - В нынешних правилах есть бреши".

"Например, наращивание Китаем вооружений до сих пор не сопровождалось никакими мерами по укреплению доверия", - считает Маас.

"Наши правила должны идти нога в ногу с технологическим развитием новых видов оружия", - подчеркнул министр. При этом, по его словам, речь идет не о "ракетах и бомбах, а о битах и байтах". "Если мы не будем действовать предусмотрительно, то научная фантастика может превратиться в смертельную реальность", – сказал он.

"Я задумываюсь также об автономных боевых системах, которые убивают совершенно вне контроля человека", - добавил министр.

Маас затронул планы США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Мы не строим иллюзий, позиция США в этом вопросе очень ясна", – сказал он. Глава МИД утверждал, что Россия до сих пор серьезно не ответила на обвинения в нарушении ДРСМД. "Поэтому мы должны готовиться к тому, что США выполнят свое намерение; я очень сожалею об этом", – подчеркнул Маас.

"Нам предстоят очень сложные дискуссии. Мы должны сделать все, чтобы не допустить тенденции наращивания вооружений в мире", -считает он. Маас призвал Запад и Россию к диалогу, чтобы избежать недоразумений, и отметил, что Европа не должна

Ранее Маас заявил, что в мире назревает новая гонка вооружений из-за выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.

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Напомним, мир заговорил о новой гонке вооружений между РФ и США после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести Штаты из Договора о РСМД. Он обвинил Россию и Китай в невыполнении своих обязательств согласно Договору и разработке ракет. Позже он даже пригрозил нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю.

В свою очередь в Кремле считают действия американцев началом гонки вооружений и объяснили, чем грозит выход США из ракетного Договора. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что как только США выйдут из Договора, ответом РФ будет наращивание своего ракетного потенциала.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на днях, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из ДРСМД и объявят об этом официально уже в ближайшее время.

В ЕС считают, что мир стоит на пороге новой "гонки вооружений". Европейцы напомнили, что 30 лет назад удалось закончить "холодную войну" Москвы с Западом благодаря ракетному договору. А теперь это стабильность может быть нарушена.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 года Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.
Европа, Маас, гонка вооружений
Источник:

ТАСС

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