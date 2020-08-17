Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для белорусских властей

Европейские санкции в отношении Беларуси должны быть направлены на отдельных лиц, которые несут ответственность за манипуляцию результатами выборов и насилие в отношении демонстрантов. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас передает DW со ссылкой на его интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Реклама

"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - подчеркнул Маас.

По его словам, сейчас готовится список таких лиц.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС 14 августа на встрече в режиме видеоконференции согласовали введение персональных санкций против отдельных лиц в Беларуси, признав выборы в стране сфальсифицированными.

В тот же день министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что вводимые Евросоюзом санкции в отношении Беларуси не будут направлены против простых граждан республики.

В тренде Российская военная техника движется к границе с Беларусью – СМИ

Реклама

В Литве в свою очередь заявили, что готовы ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, не дожидаясь решения ЕС.

Тем временем, Лукашенко называет протестующих "пушечным мясом" и советует "не высовываться":





Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама