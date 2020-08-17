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Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для белорусских властей

17 августа, 04:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Евросоюз готовит список лиц, которых затронут санкции

Европейские санкции в отношении Беларуси должны быть направлены на отдельных лиц, которые несут ответственность за манипуляцию результатами выборов и насилие в отношении демонстрантов. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас передает DW со ссылкой на его интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

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"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - подчеркнул Маас.

По его словам, сейчас готовится список таких лиц.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС 14 августа на встрече в режиме видеоконференции согласовали введение персональных санкций против отдельных лиц в Беларуси, признав выборы в стране сфальсифицированными.

В тот же день министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что вводимые Евросоюзом санкции в отношении Беларуси не будут направлены против простых граждан республики.

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В Литве в свою очередь заявили, что готовы ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, не дожидаясь решения ЕС.

Тем временем, Лукашенко называет протестующих "пушечным мясом" и советует "не высовываться":


Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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