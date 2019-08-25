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Глава МИД Ирана срочно прибыл на саммит G7

25 августа, 22:15

Министр Зариф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7.

По информации, Зариф планирует обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном о последних мероприятиях президентов Ирана и Франции.

"Зариф передаст ответ иранского руководства на предложение президента Франции Эммануила Макрона, направленное на сохранение ядерной сделки Ирана в 2015 году", - сказал иранский чиновник.

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Отмечается, что встреча между главой МИД Ирана и представителями США не запланирована.

Также сообщается, что Трамп не прокомментировал внезапный приезд Зарифа, не уточняется, знал ли президент США о приезде иранского представительства в Биарриц.

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Напомним, накануне саммит "Группы семи" официально открылся во французском Биаррице. Лидеры Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании собрались за рабочим ужином.

В первом официальном мероприятии саммита также участвует глава Евросовета Дональд Туск.

До ужина французский президент провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, главы европейских государств G7 провели совместную встречу.

В субботу днем Макрон в обращении к гражданам Франции сообщил, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы урегулирования международных кризисов, деэскалации торговых споров и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершит свою работу в понедельник вечером.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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Источник: Reuters

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