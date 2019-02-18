Глава МИД Литвы призвал ЕС бороться с российской пропагандой

Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в больших масштабах, заявил Линкявичюс

Линас Линкявичюс. Фото: Сегодня

Глава МИД Литвы призвал ЕС бороться с российской пропагандой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e2b/44d/5c3e2b44de8af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e2b/44d/5c3e2b44de8af.jpg 2019-02-18T10:50:00+02:00 Евросоюз Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в больших масштабах, заявил Линкявичюс

Партнерам Литвы в Евросоюзе надо прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкавичюс в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, передает DW.

Европа должна тщательно готовиться к отражению информационной войны из России, убежден он.

По мнению Линкавичюса, Запад "все еще недооценивает информационное воздействие России". Было бы наивным считать, что "только восточноевропейские страны находятся под прямым или косвенным влиянием Москвы", отметил министр. Ложь является "сильным оружием", если использовать ее правильно и в больших масштабах, добавил он.

Линкавичюс также высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По его словам, отсутствие ясной позиции по РФ "провоцирует поведение, приводит к новым осложнениям".

Напомним, что в 2018 году в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек. Эти лица выполняли задачи российской разведки и пытались с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране, заявил 19 декабря 2018 генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис.

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