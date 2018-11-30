Глава МИД Словакии ушел в отставку из-за миграционного пакта ООН

Сегодня, 01:43

Лайчак был председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, когда был принят Пакт о миграции

Мирослав Лайчак, фото из открытых источников
Мирослав Лайчак, фото из открытых источников

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку после того, как парламент страны не поддержал миграционный пакт ООН.

Об этом сообщает Reuters.

"Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак решил подать в отставку, протестуя против решения парламента отклонить миграционный пакт ООН", – заявили в МИД Словакии.

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Лайчак был председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, когда был принят Пакт о миграции, и ранее обещал покинуть пост, если его страна не присоединится к нему.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии не станет подписывать разрабатываемый под эгидой ООН Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию.

Напомним, что ранее об отказе от подписания документа заявили правительства США, Венгрии и Австрии.

Позже стало известно, что Израиль также не станет присоединяться к миграционному пакту ООН.

Кроме того, министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак предупредил, что его страна тоже не подпишет это международное соглашение.

Договор должен быть подписан на конференции ООН, которая состоится в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит 20 рекомендаций, касающихся обращения государств с принятыми мигрантами.
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