Глава МИД Венгрии сделал четкое заявление по поводу членства страны в ЕС

Сегодня, 12:12

Будапешт заинтересован в сильном Европейском союзе и не намерен покидать объединение

Петер Сийярто. Фото News2.ru
Петер Сийярто. Фото News2.ru

Выход Венгрии из Европейского союза невозможен, несмотря на давление со стороны Брюсселя по вопросу миграционной политики. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT в пятницу.

"Мы не выйдем из ЕС, потому что заинтересованы в сильном Европейском союзе", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности принятия Будапештом решения покинуть интеграционное объединение.

По словам министра, основные противоречия внутри Европейского союза вызваны тем, что существует группа стран, которые считают, что "ЕС должен вступить в эпоху постхристианства и постнационализма". Венгрия, в свою очередь, исходит из того, что "ключ к успеху Европейского союза кроется в сильных государствах-членах и христианском наследии".

Ранее Петер Сийярто назвал неприемлемыми попытки официальных лиц ООН побудить Венгрию принимать нелегальных мигрантов

По словам Сийярто, у венгров есть право "не разрешать въезжать на территорию нашей страны людям, которые относятся ко всему этому неуважительно". Министр заверил, что Венгрия не позволит "ни одному нелегальному мигранту" проникнуть на свою территорию и всегда будет защищать свои границы.

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Напомним, ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку "ислам скоро постучится в двери Центральной Европы".

Ранее Орбан назвал беженцев из Ближнего Востока "захватчиками".
Венгрия, Евросоюз, Сийарто
Источник:

ТАСС

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