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Главный кандидат на должность главы Еврокомиссии сохранил важный политический пост

6 июня, 11:05

Вебер является ведущим кандидатом от ЕНП на пост председателя Европейской комиссии, и в этой качестве его поддерживает канцлер ФРГ

Фото: Getty Images

Немецкий христианский демократ Манфред Вебер переизбран в среду председателем Европейской народной партии (ЕНП) – крупнейшей фракции Европарламента. Ему доверено возглавить делегацию ЕНП на переговорах по формированию стабильного большинства в представительной ассамблее ЕС.

Группа ЕНП получила по итогам майских выборов в Европарламент 179 депутатских мест и является самой многочисленной политической группой в ассамблее. Но даже вместе со второй по величине фракцией – социал-демократами – они уже не набирают абсолютного большинства.

"Мы хотим укрепить нашу социальную рыночную экономику, раз и навсегда решить вопрос миграции и контролировать внешние границы ЕС, защитить граждан от терроризма и организованной преступности, защитить планету от изменения климата и разрушения биоразнообразия, – сказал Вебер, излагая свою программу. - Чтобы добиться этого, мы готовы работать вместе с другими политическими группами ради стабильного и амбициозного партнерства, ради перемен в предстоящие годы".

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель на первом обсуждении кандидатуры председателя Еврокомиссии главами государств и правительств стран ЕС предложит лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера. Вебер является ведущим кандидатом от ЕНП на пост председателя ЕК.

Как сообщалось, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов – 180.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег Европарламент, Европейская народная партия, Вебер

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Источник:

ТАСС

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