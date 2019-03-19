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Главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов"

Сегодня, 01:21

Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными

Фото: AFP
Главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/027/8eb/5c90278ebcb86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/027/8eb/5c90278ebcb86.jpg Евросоюз Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными

Глава правительства Франции Эдуар Филипп снял с должности председателя полиции Парижа Мишеля Дельпюэша после того, как власти назвали неудовлетворительными меры безопасности во время субботних протестов "желтых жилетов", которые сопровождались беспорядками.

Об этом сообщает BFMTV.

"Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отправил в отставку руководителя парижской полиции Мишеля Дельпюэша после того, как правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными. Вместо Дельпюэша Эдуард Филипп назначил нынешнего префекта Новой Аквитании Дидье Лаллемана", – говорится в сообщении.

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Также французский премьер выразил сожаление по поводу того, что правительство не дало "адекватный ответ" на хаос и погромы, устроенные "желтыми жилетами" в субботу в столице Франции. Со своей стороны, французский президент Эммануэль Макрон уже рассматривает возможность полного запрета любых митингов и демонстраций на Елисейских полях.

Ранее стало известно, что в случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов". 

Как известно, в субботу в ходе насильственных протестов радикальные элементы с "желтых жилетов" подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet и люксовый магазин сумок Longchamp. Кроме этого был поврежден целый ряд других известных брендовых магазинов, а также банк и газетные киоски. В ходе беспорядков стражи порядка применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В Париже во время столкновения между полицейскими и участниками акции протеста "желтых жилетов" под стражу поместили около 200 манифестантов.

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Тег Франция, отставка, погромы, полиция, акции протеста, желтые жилеты

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