Главу Сената Испании заподозрили в плагиате: подробности

Мануэль Крус. Фото: senado.es

Председатель испанского Сената (верхняя палата парламента) Мануэль Крус мог прибегнуть к плагиату при составлении своего пособия по философии. Об этом сообщила во вторник газета А-бэ-сэ.

По ее информации, речь идет об учебнике "Современная философия", который был опубликован в 2002 году и переиздан в 2010 году. Главу Сената, который также является преподавателем университета, заподозрили в том, что он задействовал в своем пособии целые параграфы работ не менее девяти авторов, не ссылаясь на них и не закавычив их слова.

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Как пишет издание, всего в пособии выявлено не менее 15 случаев плагиата. Так, Крус мог задействовать в своем учебнике труды итальянских философов Николы Аббаньяно (1901-1990) и Джанни Ваттимо, а также других мыслителей.

Сам председатель испанского Сената пока данную информацию не комментировал.

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68-летний Мануэль Крус занял пост главы верхней палаты парламента в мае текущего года.

Ранее появилась информация, что ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко лично написал диссертацию президента России Владимира Путина.

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