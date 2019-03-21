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Главы Франции, Германии и Китая встретятся в Париже

Сегодня, 23:19

Встречу созвал Макрон, который предлагает искать "точки соприкосновения между Европой и Китаем".

Фото: Pixabay
Главы Франции, Германии и Китая встретятся в Париже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ff/3ab/5c93ff3aba43a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ff/3ab/5c93ff3aba43a.jpg Евросоюз Встречу созвал Макрон, который предлагает искать «точки соприкосновения между Европой и Китаем».

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже 26 марта канцлера ФРГ Ангелу Меркель и главу КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Также прибудет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Главными темами обсуждений станут торговые отношения и вопросы защиты окружающей среды, в частности выполнение положений Парижского соглашения по климату.

Встречу созвал Макрон, который предлагает искать "точки соприкосновения между Европой и Китаем". Мероприятие позволит заложить основу для предстоящего саммита ЕС — КНР 9 апреля.

"Мы посчитали, что для защиты мультилатерализма необходимо вести дискуссию на уровне Европы. Франция и Германия давно являются союзниками с Китаем". Кроме того, европейские лидеры планируют обсудить с Си Цзиньпином ход торговых переговоров с США, "в которых Европа не собирается оставаться простым зрителем", – добавил источник агентства.

Председатель КНР прибудет во Францию с визитом, который продлится с 24 по 26 марта. В воскресенье состоится ужин лидеров двух стран в присутствии их супруг в коммуне Болье-сюр-Мер неподалеку от Ниццы. В понедельник Макрон и Си Цзиньпин проведут встречу в Елисейском дворце.

Напомим, что ранее Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы. 

Президент Франции считает, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена. Ранее Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону. 

Новая система, которая начнет работать в 2021 году, позволит получить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информация о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну с первым въездом.

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Тег политика, Китай, Париж, встреча, фрг, Макрон

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Источник:

ТАСС

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