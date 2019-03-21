Главы Франции, Германии и Китая встретятся в Париже
Встречу созвал Макрон, который предлагает искать "точки соприкосновения между Европой и Китаем".
Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже 26 марта канцлера ФРГ Ангелу Меркель и главу КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Также прибудет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Главными темами обсуждений станут торговые отношения и вопросы защиты окружающей среды, в частности выполнение положений Парижского соглашения по климату.
Встречу созвал Макрон, который предлагает искать "точки соприкосновения между Европой и Китаем". Мероприятие позволит заложить основу для предстоящего саммита ЕС — КНР 9 апреля.
"Мы посчитали, что для защиты мультилатерализма необходимо вести дискуссию на уровне Европы. Франция и Германия давно являются союзниками с Китаем". Кроме того, европейские лидеры планируют обсудить с Си Цзиньпином ход торговых переговоров с США, "в которых Европа не собирается оставаться простым зрителем", – добавил источник агентства.
Председатель КНР прибудет во Францию с визитом, который продлится с 24 по 26 марта. В воскресенье состоится ужин лидеров двух стран в присутствии их супруг в коммуне Болье-сюр-Мер неподалеку от Ниццы. В понедельник Макрон и Си Цзиньпин проведут встречу в Елисейском дворце.
Напомим, что ранее Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы.
Президент Франции считает, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена. Ранее Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.
Новая система, которая начнет работать в 2021 году, позволит получить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.
Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информация о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну с первым въездом.
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