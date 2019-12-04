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Главы Польши, Турции и стран Балтии проведут встречу на саммите НАТО

4 декабря, 06:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии

/ Фото: REUTERS/Yves Herman

4 декабря в Лондоне в рамках саммита НАТО состоится встреча лидеров стран Балтии, Польши и Турции, сообщили в канцелярии президента Латвии.

Главной темой встречи будет сотрудничество стран в рамках альянса.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии, пока альянс не прислушается к опасениям Турции относительно курдских боевиков в Сирии.

Перед тем, как отправиться на саммит НАТО в Лондоне, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Балтии и Польши.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее призвал не драматизировать распространенную анонимными источниками информацию об отказе Турции поддержать план обороны стран Балтии и Польши.

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По его словам, сейчас альянс работает над оценкой рисков и планом соответствующих действий для всех стран-участниц, включая Балтийский регион.

"Я уверен, что дискуссия завершится тем, что будут соблюдены интересы безопасности нашего региона, и союзники отнесутся к этому настолько же серьезно, насколько мы серьезно относимся к их интересам", – сказал министр.

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Фото: kremlin.ru

Напомним, что странам НАТО не следует уклоняться от обсуждения новых типов угроз безопасности альянса, в том числе гибридных войн и деструктивных технологий. Об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к участникам саммита НАТО.

Напомним, что 3-го и 4 декабря в британской столице соберутся главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметят 70-ю годовщину основания Альянса. О проблемах, которые предстоит обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

Стоит отметить, что в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии в Альянс. После ратификации документа всеми странами-членами военного блока на Лондонском саммите страна должна была официально вступить в НАТО.

Для этого македонские власти даже сменили официальное название страны, которая сейчас называется Северная Македония.

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Польша Турция НАТО саммит Балтия

Источник: Интерфакс

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