Координаторы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), который получает сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса , считают, что одна доза будущей вакцины от COVID-19 будет стоить максимум 40 долларов.

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Об этом сообщил Reuters со ссылкой на члена руководства альянса Сета Беркли.

Беркли отверг информацию из источников в Евросоюзе о том, что альянс уже определился с расценками в 40 долларов за дозу для пациентов в развитых государствах мира.

"Разброс в цифрах гораздо более широк, а они [источники в ЕС] выбрали самую высокую цену", — уточнил он. По его словам, представители нового международного финансового механизма GAVI Covax AMC, который поможет обеспечить беднейшие страны мира вакциной от нового коронавируса после ее создания, действительно устроили презентацию для ЕС.

"40 долларов была максимально высокой ценой в перечне предложенных расценок для стран с высокими доходами [населения]", — сказал Беркли.

В тренде Глобальный альянс назвал максимальную цену вакцины от коронавируса

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Он пояснил, что испытания большинства вероятных вакцин от коронавируса находятся на столь раннем этапе, что о финальных расценках говорить преждевременно.

"Правда состоит в том, что никто понятия на имеет, какова будет цена, так как нет понимания того, какая из [потенциальных] вакцин сработает", — сказал Беркли.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в ЕС создатели вакцины от коронавируса готовы до конца года поставить 60 млн доз .

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