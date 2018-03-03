Голландский инженер научил нейросеть узнавать его кота

Сегодня, 02:40

Устройство распознает домашнего кота и впускает его домой

Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com

Программист Аркайц Гарро (Arkaitz Garro) из Амстердама создал небольшое устройство  с системой распознавания лица, прикреплённое к двери балкона. Задача у гаджета одна: узнавать одного конкретного кота и уведомлять хозяина, что тот хочет войти в дом.

Об этом пишет Business Insider.

У него с соседями – один кот на двоих. Кот сам решает, в какой из домов ему приходить. 

Поэтому Гарро создал устройство, которое предупреждало его, что кот подошёл к дому. Когда кот приходит к балкону, его встречает мини-компьютер Raspberry Pi с камерой. Если она засекает движение во дворе с помощью программного обеспечения, то делает снимок и отправляет его в облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition.

Нейросеть на примерах сотен фотографий котов определяет, тот ли кот на балконе или нет. Ведь кроме него во двор заходят и другие животные. 

Если система узнала кота, то она предупреждает Гарро в мессенджер, что пора открывать дверь.

Ранее искусственный интеллект от Google разработал новый ИИ без участия человека. AutoML действует как контроллер или управляющая нейросеть, которая разрабатывает дочернюю нейросеть для специализированной задачи.

Также специалисты из Google создали новый способ оценки риска сердечных заболеваний с помощью искусственного интеллекта
кот, гаджеты, искусственный интеллект, нейросеть

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Кот решил взять судьбу в свои руки. Фото: pixabay

Видеохит: в Стамбуле кот сам выбирает себе хозяина

17 Февраля, 13:01

Кот продолжает неподвижно лежать в надежде, что сердце одного из прохожих дрогнет и он заберёт его к себе

Fun

Мейнкун стал самым большим котом Украины Фото: Facebook

В Днепре выбрали самого большого кота Украины

1 Декабря 2017, 15:56

Кот по кличке Кекс выиграл украинскую битву гигантов
Загрузка...

Другие страны

Самый сердитый кот в мире стал звездой Instagram

19 Декабря 2017, 05:56

Мерлин — капризный канадский кот породы рэгдолл, чье злобное лицо никогда не бывает добрым

Запорожье

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Запорожье мужчина застрял на дереве, спасая кота

15 Января, 13:47

Мужчина решил помочь животному спуститься с тополя, но в результате и сам застрял
Загрузка...