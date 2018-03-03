Голландский инженер научил нейросеть узнавать его кота

Программист Аркайц Гарро (Arkaitz Garro) из Амстердама создал небольшое устройство с системой распознавания лица, прикреплённое к двери балкона. Задача у гаджета одна: узнавать одного конкретного кота и уведомлять хозяина, что тот хочет войти в дом.

Об этом пишет Business Insider.

У него с соседями – один кот на двоих. Кот сам решает, в какой из домов ему приходить.

Поэтому Гарро создал устройство, которое предупреждало его, что кот подошёл к дому. Когда кот приходит к балкону, его встречает мини-компьютер Raspberry Pi с камерой. Если она засекает движение во дворе с помощью программного обеспечения, то делает снимок и отправляет его в облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition.

Нейросеть на примерах сотен фотографий котов определяет, тот ли кот на балконе или нет. Ведь кроме него во двор заходят и другие животные.

Если система узнала кота, то она предупреждает Гарро в мессенджер, что пора открывать дверь.

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