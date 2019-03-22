"Голые" фото разрушили карьеру мэра во Франции

Неизвестная женщина, разославшая снимки политика, утверждает, что таким образом он хотел ее соблазнить

Люк Лемоньер. Фото: twitter.com/luclemonnier.

"Голые" фото разрушили карьеру мэра во Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/513/fd3/5c9513fd3f6d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/513/fd3/5c9513fd3f6d8.jpg 2019-03-22T18:57:00+02:00 Евросоюз Неизвестная женщина, разославшая снимки политика, утверждает, что таким образом он хотел ее соблазнить

Градоначальник французского Гавра Люк Лемонье оказался в эпицентре пикантного скандала, в ходе которого его интимные фотки стали достоянием едва ли не всей страны.

Как пишет местный таблоид Le Figaro, снимки с обнаженным мэром работникам муниципалитета и премьер-министру Эдуару Филиппу, который, к слову, был предшественником Лемонье, отправила неизвестная женщина.

В эфире французского радио она заявила, что 50-летний политик и отец четырех детей отправив ей свои фотографии добровольно – якобы таким образом он хотел ее соблазнить.

Несмотря на то, что сам Лемонье ее слова опроверг, он все же решил подать в отставку.

"Это решение, принятое после долгих размышлений, объясняется необходимостью защитить мою семью и моих близких", − сказал он.

Напомним, ранее секс-скандал разгорелся в российской Госдуме, где главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах.

Кроме того, российский журналист Ренат Давлетгильдеев на своей странице в Facebook описал, как руководитель ЛДПР Владимир Жириновский домогался его, и призвал других мужчин, которые испытали на себе домогательства Жириновского, открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков и представителей власти.

Как мы также писали, позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные обвинения прозвучали также в адрес председателя комитета по культуре Станислава Говорухина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Голые" фото разрушили карьеру мэра во Франции". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.