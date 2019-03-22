"Голые" фото разрушили карьеру мэра во Франции
Неизвестная женщина, разославшая снимки политика, утверждает, что таким образом он хотел ее соблазнить
Градоначальник французского Гавра Люк Лемонье оказался в эпицентре пикантного скандала, в ходе которого его интимные фотки стали достоянием едва ли не всей страны.
Как пишет местный таблоид Le Figaro, снимки с обнаженным мэром работникам муниципалитета и премьер-министру Эдуару Филиппу, который, к слову, был предшественником Лемонье, отправила неизвестная женщина.
В эфире французского радио она заявила, что 50-летний политик и отец четырех детей отправив ей свои фотографии добровольно – якобы таким образом он хотел ее соблазнить.
Несмотря на то, что сам Лемонье ее слова опроверг, он все же решил подать в отставку.
"Это решение, принятое после долгих размышлений, объясняется необходимостью защитить мою семью и моих близких", − сказал он.
Напомним, ранее секс-скандал разгорелся в российской Госдуме, где главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах.
Кроме того, российский журналист Ренат Давлетгильдеев на своей странице в Facebook описал, как руководитель ЛДПР Владимир Жириновский домогался его, и призвал других мужчин, которые испытали на себе домогательства Жириновского, открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков и представителей власти.
Как мы также писали, позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подобные обвинения прозвучали также в адрес председателя комитета по культуре Станислава Говорухина.
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